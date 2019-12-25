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Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса
Сегодня, 14:12
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Греф назвал 2026 год непростым для российского бизнеса

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Глава Сбера призвал ориентироваться на геополитику и решения ЦБ РФ.

Следующий год не будет простым для российской бизнес-индустрии и банковской сферы. Такое мнение огласил лава Сбербанка Герман Греф в рамках годового общего собрания акционеров. Эксперт полагает, что в экономическом плане многое будет зависеть от общей геополитической ситуации в мире, динамики роста ВВП и ключевых ставок Центрального банк,а внутренней политики регулирующего финансового органа страны - Банка России.

Год не будет простым, потому что первая половина 26-го года уже сейчас как минимум видна.... Поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы в 2026 году не разочаровать наших инвесторов

Герфан Греф, глава Сбера

Сбер на ПМЭФ подписал серию соглашений, посвящённых цифровой трансформации регионов СЗФО.

Фото: YouTube / Банк России

Теги: бизнес, герман греф, сбер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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