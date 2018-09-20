Сбер на ПМЭФ подписал серию соглашений, посвящённых цифровой трансформации регионов СЗФО

Соглашения коснулись цифровизации Калининградской, Новгородской, Псковской областей, а также Республики Коми и Санкт-Петербурга.

Сбер активно поддерживает цифровую трансформацию российских регионов. На ПМЭФ-2025 была подписана серия соглашений в сфере цифровизации с субъектами Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

Сбер поможет Новгородской области в развитии профессионального образования и внедрении "цифры". Соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. Документ предусматривает развитие образования с учётом запросов реальной экономики, внедрение автоматизированных систем и искусственного интеллекта (ИИ).

Новгородская область — регион с уникальным историческим наследием, но нам важно, чтобы он стал ещё и территорией будущего. Поэтому вместе с правительством области мы делаем ставку на образование, подготовку квалифицированных кадров и цифровизацию ключевых отраслей. Главное — чтобы люди почувствовали изменения и регион получил новый импульс к развитию. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В соседней Псковской области возьмут на вооружение искусственный интеллект от команды Сбера. Стороны будут вместе внедрять решения в области цифровых и AI-технологий, которые повысят безопасность в регионе и качество государственного управления.

У нас накоплен большой опыт успешной работы с субъектами РФ в части цифровизации, и здесь главное — заинтересованность команды губернатора. В Псковской области мы эту заинтересованность видим. "Цифра" даёт гражданам, бизнесу и органам власти новые возможности: повышает безопасность, оптимизирует госуправление и ускоряет оказание услуг. Мы будем вместе внедрять лучшие, уже апробированные решения в повседневные сервисы, чтобы улучшить качество жизни людей. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

В Псковской области при поддержке Сбера уже реализован ряд стратегически важных проектов, в первую очередь, в сфере безопасности. Так, проект "Безопасный город" позволил в 3 раза увеличить число установленных камер — теперь их порядка 800. При этом четверть из них оснащены интеллектуальными системами, определяющими лица и номера машин. В числе совместных перспективных проектов — внедрение цифровых технологий в госуправление и систему образования. Это сервис ГосChat — его внедрение запланировано в 2025 году, и проект "Классная карта", над которым мы сейчас плотно работаем. Планы у нас большие. Уверен, что подписанное соглашение позволит нам еще активнее проводить цифровую трансформацию региона. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

В Псковской области возьмут на вооружение ИИ от команды Сбера. Стороны будут вместе внедрять решения в области цифровых и AI-технологий, которые повысят безопасность в регионе и качество государственного управления. Соглашение подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Герман Греф также подписал соглашение с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных по реализации проекта "Карта жителя Калининградской области". С его помощью калининградцы будут получать социальные услуги и привилегии от партнёров программы, расплачиваться в общественном транспорте и магазинах.

Среди других знаковых соглашений Сбера в СЗФО – соглашение с Республикой Коми о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и Председатель Правительства Республики Коми Дмитрий Братыненко. В планах – проекты в области здравоохранения, образования, культуры, транспортной сети, совершенствование системы ЖКХ, включая реализацию проектов в сфере ТКО, а также развитие цифровизации государственных и муниципальных процессов, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Не остаётся в стороне от тренда на цифровизацию и Санкт-Петербург. Искусственный интеллект на основе нейросетевой модели GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ Санкт-Петербурга решать вопросы горожан. Соглашение об этом подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод и генеральный директор АО "ЕИРЦ СПб" Денис Шабарин.

Искусственный интеллект всё чаще используется в повседневной жизни. Он прекрасно справляется с рутинными процессами и позволяет поднять качество услуг на новый уровень. Внедрение GigaChat позволит упростить процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. Уверен, что наше сотрудничество станет примером успешного внедрения ИИ в сферу городского хозяйства и принесёт реальную пользу людям. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

В свою очередь, разработка "Туристической карты Санкт-Петербурга", основанной на технологиях генеративного искусственного интеллекта GigaChat от Сбера, позволит гостям Северной столицы познакомиться с городом и с удобством ориентироваться в регионе. Соглашение о сотрудничестве и этапах реализации проекта подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв, Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов и Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Видео: Piter.tv