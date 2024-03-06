GenAI-технологии Сбера помогут в разработке "Туристической карты Санкт-Петербурга"

В новом туристическом сезоне-2026 путешествовать станет проще, удобнее и дешевле.

Разработка "Туристической карты Санкт-Петербурга", основанной на технологиях генеративного искусственного интеллекта GigaChat от Сбера, позволит гостям северной столицы лучше познакомиться с городом и удобнее ориентироваться в регионе.

Соглашение о сотрудничестве и этапах реализации проекта подписали в рамках XXVIII Петербургского Международного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв, Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов и Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Единой электронной картой туриста смогут пользоваться все гости Санкт-Петербурга. По ней будут доступны различные льготы и услуги, что сделает пребывание в городе комфортным и позволит лучше познакомиться с регионом. Рекомендации нейросети GigaChat обеспечат туристов не только рекомендациями интересных мест для посещения, но и удобной навигацией по маршрутам на картах. По мере развития проекта туристы получат дополнительные преимущества: скидки на транспорте, в экскурсионных бюро, в учреждениях культуры, отелях, ресторанах, возможность выстраивать индивидуальные маршруты в зависимости от цели поездки и индивидуальных предпочтений.

Вместе с Правительством Санкт-Петербурга мы запускаем масштабный проект. Его цель ­– предоставить туристам, посещающим Санкт-Петербург, возможность лучше узнать город, увидеть всё самое интересное. Туристы смогут легко находить интересующие достопримечательности и экономить свое время, доверяя выбор маршрута умному помощнику GigaChat. В будущем гостям будет доступно ещё больше возможностей с Туристической картой, чтобы не только проводить время с пользой, но и экономить в поездке. Уверен, что наш новый продукт будет пользоваться спросом среди гостей Санкт-Петербурга. Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Санкт-Петербург остается одним из самых популярных туристических направлений: за первые пять месяцев город посетили 5,6 млн человек. Для нас важно обеспечить максимально комфортное пребывание гостей. "Туристическая карта Санкт-Петербурга" сделает путешествие удобнее и доступнее, а персонализированные рекомендации помогут туристам легко ориентироваться и находить интересные места, соответствующие их предпочтениям. Уверен, что этот проект сделает Санкт-Петербург ещё привлекательнее для путешественников и увеличит количество повторных визитов. Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург является флагманом по реализации различных карточных продуктов для жителей города. Мы с большим удовольствием готовы поделиться накопленным опытом и поможем в реализации "Туристической карты Санкт-Петербурга". Алексей Зырянов, Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера