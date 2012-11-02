Спрос на льготную ипотеку вырос перед повышением ставки

Действие программы льготной ипотеки продлили до июля 2022 года, но условия немного изменились.

В России перед завершением действия программы льготной ипотеки на старых условиях вырос спрос на нее. Об этом пишет "Коммерсант".

Отметим, что по обновленной программе ставка по ипотеке повысилась с 6,5% до 7%. Максимальная сумма кредита при этом составила 3 млн рублей.

Представители банков рассказали изданию, что россияне буквально в последние дни действия старой программы спохватились, чтобы успеть оформить ипотеку.

Теперь банки, которые будут и дальше выдавать льготную ипотеку, подают заявки оператору "Дом.рф", который планирует распределить дополнительный лимит в 230 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант".

Ранее мы писали, что по итогам 2021 года в России лекарства могут подорожать минимум на 8%.

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