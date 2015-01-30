Стало известно, почему ЦБ не хочет продлевать программу льготной ипотеки

Специалист считает, что программа потеряла актуальность для больших городов из-за максимальной суммы кредита.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал телеканалу "360", с высокой закредитованностью населения и неактуальностью подобных кредитов для крупных российских городов связано нежелание Центроанка продлевать программу льготной ипотеки.

По словам эксперта, для крупных городов программа потеряла актуальность из-за максимальной суммы кредита. Сейчас максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Специалист подчеркнул, что для мегаполисов этого будет недостаточно.

По факту льготную ипотеку сохранили именно для регионов, где стоимость квадратного метра существенно ниже, и тем самым потенциальных клиентов и застройщиков можно было поддержать. Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости

Ракута прогнозирует, что в регионах ипотека подорожает. Он считает, что рынок достиг потолка, россияне оформили достаточное число кредитов.

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