Путин ответил на вопрос о переизбрании в 2024 году

Президент считает, что наличие у него права на переизбрание стабилизирует ситуацию в стране.

Президент России Владимир Путин считает, что наличие у него права на переизбрание стабилизирует внутрегосударственную ситуацию. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии форума "Россия зовет!".

Глава государства заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в грядущей президентской гонке, которая состоится в 2024 году. По мнению Путина, его переизбрание не является целью для страны.

Что касается моих планов, то здесь знаете в чем фокус <...> В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права оно уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер поддержал заявление своего американского коллеги Джо Байдена, касаемого его планов баллотироваться на новый срок. Путин считает, что если в Соединенных Штатах начать готовиться к выборам уже сейчас, то управляемость страной "в значительной степени пострадает".

Президент ранее заявил, что для того, чтобы еще раз баллотироваться на пост руководителя, в России должна быть спокойная и стабильная обстановка, а все государственные структуры и органы власти должны работать уверенно.

Ранее Путин предостерег Киев от размещения ударных комплексов на Украине.

Фото: kremlin.ru