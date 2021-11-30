Путин предостерег Киев от размещения ударных комплексов на Украине

Ответные меры на случай внешних угроз у России уже готовы, заявил президент.

Если на территории Украины появятся ударные комплексы для угрозы России, то Москва ответит на это. Об этом в ходе своего выступления на инвестфоруме "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ответные меры у России на случай внешних угроз уже готовы.

Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия – пять минут. <…> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам там угрожает. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, если между странами мирового сообщества установятся благоприятные отношения, то "никаких угроз никто не будет испытывать". Путин выразил надежду, что до негативных последствий не дойдет.

Ранее Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия.

Фото и видео: kremlin.ru