Глава РФ напомнил об успешном тестировании ракеты "Циркон".

Российский президент Владимир Путин сообщил об успешном испытании нового гиперзвукового оружия. Об этом глава государства рассказал коллегам в рамках пленарного заседания инвестиционного форума "Россия зовет!". Политик уточнил, что протестирована ракета при максимальной скорости в 9 Махов.

Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Владимир Путин, президент России

Напомним, что"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна совершить продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственной силовой установки. Скорость боеголовки достигает 9 скоростей звука. Оружие создано для ликвидации надводных и наземных целей. ВМФ России получит новинку уже в 2022 году.

Путин не исключил новых мер поддержки граждан.

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