Глава РФ рассказал о средствах, которые тратятся на выделение соцпомощи гражданам.

Российский президент Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан. Об этом глава государства сообщил коллегам на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". При этом политик заметил, что кабинет министров основывается на имеющихся финансовых возможностях. Спикер рассказал об уже реализованных единовременных выплатах пенсионерам, семьям с детьми. Он призвал правительство сохранить ответственный подход в достижении макроэкономических показателях. По словам Путина, РФ является одной из первых стран, которой удалось нормализовать национальную бюджетную политику во время пандемии коронавируса.

Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет. Владимир Путин, президент РФ

Президент России уточнил, что с 2022 года государство будет строго следовать правилу при формировании и исполнении федерального бюджета. Все реализуемые меры социальной поддержки должны будут укладываться в параметры. Средства на них берутся из дополнительных доходов страны, а также перераспределения расходной части.

Путин потребовал обеспечить безусловную защиту персональных данных при цифровизации.

Фото и видео: kremlin.ru