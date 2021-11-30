Глава РФ призвал аккуратно трансформировать и цифровизировать экономику.

Российский президент Владимир Путин потребовал обеспечить безусловную защиту персональных данных при цифровизации. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". Политик уверен, что трансформация отрасли даст рост экономическим показателям, а также повысит производительность труда и уровень доходов граждан.

Нужно определить правильную модель работы с большими массивами информации, основанную на безусловной защите безопасности персональных данных. В целом, если смотреть шире, - прав и свобод граждан. Владимир Путин, президент России

Лидер страны напомнил участникам мероприятия о том, что РФ считается одним из мировых лидеров по внедрению и использованию цифровых сервисов и развитию технологий искусственного интеллекта. Государство стремится обеспечить баланс между развитием цифровых экосистем и определением роли финансовых компаний. Часто экосистемы формируются вокруг "цифрового профиля" клиента.

Путин: Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента.

Фото и видео: kremlin.ru