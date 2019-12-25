Путин: Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6 процента

Глава РФ оценил ситуацию на трудовом рынке.

Рост ВВП за девять месяцев составил 4,6%. Об этом участникам инвестиционного форума "Россия зовет!" сообщил глава государства Владимир Путин. Политик отметил, что показатель в 4,2% будет достигнут по результатам текущего года. При этом спикер подчеркнул, что уровень безработицы упал за сентябрь до 4,3%. Такая же статистика была и в допандемийное время. Таким образом можно говорить о том, что трудовой рынок по РФ полностью восстановился. При этом данной задачи достигли еще не все страны.

Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь - сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2%. Владимир Путин, президент России

В числе долгосрочных приоритетов Путин назвал наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП России. Для этого государство занимается запуском мощных инструментов развития территорий. Также кабинет министров предусмотрел для бизнеса инфраструктурные и бюджетные кредиты со ставкой в 3% и на срок до 15 лет. Такие условия Владимир Путин считает очень хорошими.

Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие.

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