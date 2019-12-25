Путин заявил о рисках дальнейшего роста цен на продовольствие

Глава РФ оценил тенденцию к росту цен из-за инфляционных процессов.

Российский президент Владимир Путин отметил ускорение роста цен по стране. Такое мнение глава государства высказал на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовёт!" В частности политик напомнил о том, что энергетический кризис на мировом рынке привел к росту котировок азотных удобрений. Они важны для развития сельскохозяйственной отрасли.

Мы видим, какой кризис разразился на глобальном энергетическом рынке. Он в первую очередь уже послужил кратному росту котировок азотных удобрений, а для сельхозпроизводителей по всему миру это один из ключевых ресурсов для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности. Очевидно, что эта ситуация создает риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил участникам мероприятия о том, что за последний месяц на глобальных рынках резко подорожала пшеница. Динамика к росту стоимости продуктов может сохраниться и далее. По мнению Путина, население РФ, как и остальной мир, чувствует не себе это инфляционное давление. Путин призвал кабмин бороться не только с последствими инфляции, но и работать на опережение негативного воздействия на национальную экономику, убирать факторы, которые подталкивают к росту цен на продукты.

Путин усомнился в темпах восстановления мировой экономики из-за "Омикрона".

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