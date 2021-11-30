Глава РФ раскрыл угрозу для роста национальных и мировой экономик.

Российский президент Владимир Путин усомнился в темпах восстановления мировой экономики из-за "Омикрона". Глава государства уточнил, что постепенно глобальная система выходит на допандемийные показатели, а также превышает их в отдельных направлениях. Однако эти достижения сейчас оказываются под вопросом из-за нового варианта коронавируса, появившегося в южной Африке. Такое мнение политик высказал во время выступления на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

В фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь, ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Владимир Путин, президент России

Лидер страны уточнил, что причины, влияющие на снижение темпов экономического роста всем хорошо известны. Речь идет о текущей волне заражений, связанной с новым штаммом коронавируса. Эксперт отметил, что администрация и правительство РФ смогли так организовать работу, чтобы достичь хороших макроэкономических показателей.

Чубайс заявил о причастности ко всему плохому в России.

Фото и видео: kremlin.ru