Чиновник рассказал о своем влиянии на современную Россию.

Специальный представитель российского президента по связям с международными организациями в целях достижения устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о причастности ко всему плохому в России. Эксперт поделился наблюдениями с журналисткой Ксенией Собчак. Чиновник дал интервью, которое позже было размещено на YouTube-канале телеведущей. Гость программы ответил на вопрос о том, в какой стране он предпочтет жить: в современной или России прошлого века. Спикер заметил, что имеет отношение к тому, какой РФ стала сегодня. Поэтому он способен оценить все проявления процесса.

Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня. Происходит не потому что я такой великий, а потому что я это так воспринимаю. Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали. Анатолий Чубайс, чиновник

Собеседник ведущей высказал точку зрения о том, что все хорошее происходит в России также в связи с тем, что было сделано ранее. Он добавил, что обладает таким "искаженным восприятием" обстановки. Чубайс заметил, что в разные времена можно по-разному ответить на вопрос о том, чего в стране происходит больше: плохого или хорошего.

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Фото и видео: YouTube / Осторожно: Собчак