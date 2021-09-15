Оливер Стоун заявил, что Путин не позволил США завоевать Россию

Режиссер Оливер Стоун заявил, что президент России Владимир Путин не позволил США завоевать свою страну. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Стоуна, США могли стать партнером России. Однако на Уолл-стрит решили, что им надо захватить страну и ее бизнес. В связи с этим Путину пришлось противостоять американским олигархам и защищать Россию.
Если бы не Путин, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки. Для мира это было бы плохо, поскольку США становились бы все сильнее, превратились бы в тиранию. Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это закон природы - должен быть баланс.
Оливер Стоун, режиссер
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Видео: YouTube / Россия 24
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