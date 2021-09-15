Чубайс предрек России новые проблемы по итогам конференции в Глазго

Специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс предрек стране новые проблемы по итогам ноябрьской климатической конференции ООН в Глазго. Об этом он рассказал на Форуме экологического благополучия.
Чубайс уточнил, что на конференции стоит ожидать очень резких решений по двум вопросам. Первый вопрос касается угля, а второй - метана. По его словам, в этих вещах есть возможность или опасность непростых решений, которые напрямую коснутся Россию.
В целом там будет большая непростая дискуссия, в том числе про так называемую шестую статью, которая связана с возможностью признания или непризнания климатических проектов - проектов не по снижению объема выбросов, а по росту поглощения.
Анатолий Чубайс, специальный представитель президента РФ по устойчивому развитию
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Видео: Форум экологического благополучия
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