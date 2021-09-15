Захарова оценила ситуацию с международным наблюдением на выборах в России

В МИД РФ заметили, что мировое сообщество получит представление о парламентских выборах в РФ в "хорошем масштабе"

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила международным наблюдением на выборах в РФ. В интервью журналистам телеканала "Россия-24" чиновница заметила, что на предстоящем голосовании в местный парламент будут работать около 250 иностранных наблюдателей из 50 стран. Поэтому мероприятие проводится в соответствиями с требованиями, а мировое сообщество получит возможность получить представления о проведенных выборах в Госдуму в "хорошем масштабе".

Все у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что в 2021 году в России единым днем для голосования стало 17-19 сентября. Жители страны на пять лет выберут представителей, которые попадут в нижнюю палату законодательного органа. Депутаты определяются по смешанной схеме: 225 народных избранника избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Захарова: ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя.

Фото и видео: YouTube / Россия 24