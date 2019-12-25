Захарова: ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя

В МИД РФ рассказали о географическом принципе работы в ОБСЕ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя. Спикер МИД РФ подчеркнула, что офис ОБСЕ располагается в Вене. По мнению чиновницы, представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимают решения на основе географического принципа.

ОБСЕ разделила свою оценку электоральных процессов. С августа 2020 года по нынешнее время в страны Западной Европы по линии ОБСЕ либо командировались экспертные команды, либо не направлялись наблюдатели вовсе. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России уточнили,что такое поведение со стороны ОБСЕ не говорит о том, что организация имеет претензии к западным государствам. Руководители не издали ни одного доклада о каких-либо грубых электоральных нарушениях. При этом на Востоке от ОБСЕ регулярно происходят массированные миссии, которые насчитывают большое число людей и назначаются в этот же самый период.

Захарова назвала давление на Россию целью проекта США по демократизации Украины.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live