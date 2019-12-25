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Захарова: ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя
Сегодня, 10:28
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Захарова: ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя

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В МИД РФ рассказали о географическом принципе работы в ОБСЕ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ОБСЕ по-разному оценивает выборы к западу и к востоку от себя. Спикер МИД РФ подчеркнула, что офис ОБСЕ располагается в Вене. По мнению чиновницы, представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принимают решения на основе географического принципа.

ОБСЕ  разделила свою оценку электоральных процессов. С августа 2020 года по нынешнее время в страны Западной Европы по линии ОБСЕ либо командировались экспертные команды, либо не направлялись наблюдатели вовсе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России уточнили,что такое поведение со стороны ОБСЕ не говорит о том, что организация имеет претензии к западным государствам. Руководители не издали ни одного доклада о каких-либо грубых электоральных нарушениях. При этом на Востоке от ОБСЕ регулярно происходят массированные миссии, которые насчитывают большое число людей и назначаются в этот же самый период.

 

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

Теги: мария захарова, мид, обсе, парламентские выборы
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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