МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства

Мария Захарова рассказала об очередных гонениях властей Украины на православных граждан.

Киевский режим попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 9 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница публично прокомментировала лишение митрополита канонической УПЦ Онуфрия гражданства Украины. Она пояснила, что местные власти в целях ликвидации крупнейшей в стране религиозной конфессии "при позорном молчании профильных международных структур и большинства западных поборников прав человека" пошли на очередное беззаконие. В МИД РФ уверены, что правительство киевского режима сейчас делает все для того, чтобы обезглавить украинскую православную церковь, а также оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православного населения.

Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию ФРГ с ложным флагом СССР.

Фото и видео: МИД России