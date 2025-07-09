В Москве назвали ужасом и антиисторическим фейком публикацию немецкого посольства в России через их собственный Telegram-канал карты послевоенных государственных границ в европейском регионе с искаженным государственным флагом СССР. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Потому что они опубликовали карту как бы послевоенных границ в Европе, но при этом вместо флага Советского Союза они использовали гибрид: с одной стороны, это было полотнище Третьего рейха, с другой стороны, символ запрещенной организации.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова рассказала, как Запад издевался над независимостью Украины.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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