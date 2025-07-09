В МИД России оценили публикацию посольства ФРГ в соцсетях о границах Европы.

В Москве назвали ужасом и антиисторическим фейком публикацию немецкого посольства в России через их собственный Telegram-канал карты послевоенных государственных границ в европейском регионе с искаженным государственным флагом СССР. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Потому что они опубликовали карту как бы послевоенных границ в Европе, но при этом вместо флага Советского Союза они использовали гибрид: с одной стороны, это было полотнище Третьего рейха, с другой стороны, символ запрещенной организации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова рассказала, как Запад издевался над независимостью Украины.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik