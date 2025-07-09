В МИД России напомнили о влиянии Парижа на антиконституционные перевороты на Украине.

В Москве рассказали, как страны коллективного Запада растоптали независимость Украины, бесконечно направляя туда своих советников, представителей специальных служб, а также путем подкупа, разложения и развращения местной политической элиты. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала призыв министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро "уважать украинский народ, который борется за вою независимость и европейскую безопасность". Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны заметили, что ранее народ и был независимым и получил этот статус не за счет борьбы или революции, а в качестве подарка и граждане не имели у себя никаких предпосылок к тому, чтобы называться суверенным государством. Однако коллективный Запад сделал ставку именно на национализм. Затем Украина пережила череду антиконституционных переворотов – майданов.

Всё время жили, сосуществовали народы. разговаривали на разных языках, пели песни друг друга. танцевали танцы. Ну были какие-то отдельные выродки – коллаборационисты, неонацисты, – но это всё было маргинализировано, это всё1 было в нишевом таком состоянии, предано анафеме. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сравнила "Коалицию желающих" с зомби: руки растопырили и идут.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik