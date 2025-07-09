В МИД России удивлены тем, как Запад выбирает для своих объединений названия.

В Москве сравнили "коалицию желающих" с зомби, которые растопырили руки и идут куда-то, потому что они желают, но не могут сформулировать то, чего они желают. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила аудитории, что, очевидно, что такие личности представляют из себя опасность, так как являются ненасытными. Ранее западные объединения выбирали для себя названия, опираясь на мифологемы или религиозные воззрения, исторические традиции,однако сейчас речь идет о "сплошной белибердистике".

Это уже навязали как мем. Те, кто комментируют внешнюю политику, вынуждены к этому обращаться и цитировать это как есть, потому что опираются на фактологию. <...> Но здоровый человек задает себе вопросы: это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Это какие-то невиданные мастодонты? Что это за полчища такие? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: много лет страны Запада пытались не замечать БРИКС.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik