В МИД России объяснили претензии Запада к экономической "альтернативе".

Много лет в отношении БРИКС была включена кнопка стратегического молчания или белого шума, а политические элиты из стран коллективного Запада всеми способами избегали упоминать название экономического объединения.Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что теперь игнор остановлен, так как БРИКС перестал являться просто альтернативным голосом на геополитической арене. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что альтернатива – это когда есть большинство, или так называемый мейнстрим, заглавный и солирующий голос, а также "голос из коридора". Однако сейчас БРИКС стал двигателем "нового мейнстрима" не только по количественным показателям, но и мировой поветке, волнующей мировое сообщество. Чиновница указала, что страны-члены БРИКС обсуждают реальную повестку, не придуманную, которую волнуют их и большинство, и делают это во взаимоуважительном ключе.

Всеми способами избегали упоминать название объединения, всеми способами делали так, чтобы не замечать встреч лидеров стран, всеми способами избегали упоминания того, что эти страны входят в какое-то объединение, а потом явление БРИКС стало шоком, особенно после того, как он начал расширяться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik