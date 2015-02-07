Минфин поддержал идею оформления семейной ипотеки по месту прописки

Иван Чебесков указал, что иногда льготная программа используется не по назначению.

Российское министерство по финансам одобрило инициативу о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации заемщика. Заместитель главы профильного ведомства Иван Чебесков рассказал журналистам о том, что льготная программа предназначается те категориям граждан, которым она необходима, поэтому ее ограничение станет логичным решением со стороны властей.

Конечно, ни для кого не секрет, что зачастую льготные программы используются в том числе для покупки инвестиционных квартир. Иван Чебесков, замглавы Минфина России

Ранее с инициативой запретить оформлять семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил соответствующим министерствам проработать данную законодательную инициативу. Документ может вступить в силу уже в I квартале 2026 года.

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Фото: Piter.tv