Автомобильный союз попросил заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД

НАС отправил документ на рассмотрение в правительство.

Автомобильный союз просит федеральное правительство и председателя Михаила Мишустина заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД для того, чтобы выполнить план министерства по финансам России по увеличению собираемости штрафов с граждан. Специалисты из Национального автомобильного союза (НАС) отметили в документе, что устаревшая техника просто "не видит" многие нарушения водителей. Однако проблема заключается в том, что более современные модели техники стоят в три или четыре раза дороже, чем старые. Несмотря на это эксперты уверены, что государству требуется модернизировать действующий парк видеокамер.

НАС замечает, что порядка 30 процентов действующих на российских дорогах комплексов фотовидеофиксации относятся к неэффективным типам устройств. Половина из этого количества устройств эксплуатируется от пяти до семи лет, а другая половина — свыше семи лет. Аналитики добавили, что зачастую камеры фиксируют нарушения одних водителей, но не замечают тех же нарушений у других шоферов, что у первых вызывает недовольство. В НАС просят кабинет министров провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации на федеральном уровне, чтобы узнать, сколько из них старше шести лет, а также запретить заключение новых контрактов на использование оборудования фотовидеофиксации, которым более шести лет. Эксперты видят необходимость в стимуляциях региональных транспортных властей по списанию устаревших комплексов фотовидеофиксации, которые не используются и на которые нет действующих контрактов.

Из-за частых пропусков транспортных средств и низкого качества доказательной базы нарушители ПДД остаются безнаказанными, в то время как аварийность растет. в комментарии для РБК

Напомним, что Минфин России поставил задачу по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 до 52,8 миллиардов рублей. Ради этого в стране с 1 января 2025 года изменились размеры штрафов за превышение скорости: теперь они составляют от 750 рублей 7,5 тысяч рублей вместо прежних 500 рублей — пяти тысячах рублей. Дополнительно правки коснулись системы льготной оплаты штрафов. Сидка для водиелей уменьшена с 50 до 25 процентов, однако срок ее действия увеличен с 20 до 30 дней.

В Петербурге к ответственности привлекли водителя, который проехал по тротуару.

Фото: Piter.tv