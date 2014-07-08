В Петербурге к ответственности привлекли водителя, который проехал по тротуару

Во время движения по тротуару шли пешеходы, в том числе – двое детей.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти напомнили, что движение транспортных средств запрещено по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

В интернете накануне распространилось видео, на котором заснято грубое нарушение ПДД: водитель автомобиля Haval пересек тротуар, выезжая на проезжую часть. Во время движения по тротуару шли пешеходы, в том числе – двое детей.

Нарушителем оказался 54-летний местный житель, он признал свою вину, назвав поступок "некрасивым". Мужчина привлечен к административной ответственности, с ним проведена профилактическая беседа.

Напоминаем, что движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. рублей! Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти за неделю среди мотоциклистов выявили 2,5 тыс. нарушений ПДД.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти