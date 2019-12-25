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В Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет
Сегодня, 9:51
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В Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет

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Читательский билет получится оформить через личный кабинет на портале и в мобильном приложении ЕКП.

По "Единой карте петербуржца" в Северной столице начали тестировать сервис "Читательский билет". Об этом рассказали в Смольном 10 июля. 

Запуск проекта стал возможен благодаря взаимодействию с Единой системой библиотечного обслуживания, ее сопровождает Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского. 

Петербуржцы теперь смогут использовать ЕКП как полноценный читательский билет и с его помощью заказывать и бронировать книги в библиотеках. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Читательский билет получится оформить через личный кабинет на портале и в мобильном приложении ЕКП. Там будет отображаться вся история заказов книг из библиотеки. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ЕКП пользуются более 1,8 млн человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: библиотеки, екп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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