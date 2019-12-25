В Петербурге ЕКП теперь можно использовать как читательский билет

По "Единой карте петербуржца" в Северной столице начали тестировать сервис "Читательский билет". Об этом рассказали в Смольном 10 июля.
Запуск проекта стал возможен благодаря взаимодействию с Единой системой библиотечного обслуживания, ее сопровождает Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского.
Петербуржцы теперь смогут использовать ЕКП как полноценный читательский билет и с его помощью заказывать и бронировать книги в библиотеках.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Читательский билет получится оформить через личный кабинет на портале и в мобильном приложении ЕКП. Там будет отображаться вся история заказов книг из библиотеки.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге ЕКП пользуются более 1,8 млн человек.
Фото: Piter.TV
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