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В Петербурге ЕКП пользуются более 1,8 млн человек
Сегодня, 14:21
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В Петербурге ЕКП пользуются более 1,8 млн человек

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Владельцы карт сэкономили почти 1,2 млрд рублей при оплате проезда на общественном транспорте.

"Единой картой петербуржца" в Северной столице пользуются более 1,8 млн человек, рассказали в Смольном. За шесть месяцев текущего года количество заявлений на выпуск карты увеличилось на 60%. 

ЕКП стала первой агломерационной картой в РФ: с 1 июня для жителей Ленобласти на ее базе выпускается ЕКП "Ленинградская". А с осени 2024 года для горожан старшего поколения делают ЕКП в дизайне "Серебряный возраст", их оформили свыше 160 тыс. раз. 

В проекте участвуют более 700 организаций и компаний, они предоставляют держателям карты скидки размером до 50%. Владельцы ЕКП сэкономили почти 1,2 млрд рублей при оплате проезда на общественном транспорте. 

Ранее на Piter.TV: новые трамвайные линии возведут в технологических долинах Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: екп, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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