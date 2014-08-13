Новые трамвайные линии возведут в технологических долинах Петербурга

Особое внимание уделено обеспечению транспортом другого крупного научно-технического проекта — технологической долины "ИТМО Хайпарк", а также новому городу-спутнику "Южный".

Новый уровень транспортной доступности петербургских инновационных зон обеспечит создание новых трамвайных веток, заявил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Говоря о перспективах развития технологического центра "Невская дельта", глава региона подчеркнул важность удобного транспортного обслуживания будущих сотрудников и специалистов инновационного кластера. Уже в ближайшие месяцы инвестор планирует завершить строительство первой очереди новой трамвайной ветки, соединяющей станцию метро "Купчино" с поселком Шушары и далее продолжив её до района Славянка. Впоследствии планируется продолжить линию до самого комплекса "Невская Дельта". Дополнительно, благодаря подписанному соглашению на ПМЭФ, город получит две дополнительные трамвайные линии.

Особое внимание уделено обеспечению транспортом другого крупного научно-технического проекта — технологической долины "ИТМО Хайпарк", а также новому городу-спутнику "Южный". Для решения проблемы удаленности обоих объектов создана новая концепция трамвая, который пойдет параллельно Софийской улице, Южному проспекту и Волхонскому шоссе. Это позволит жителям Колпино быстро добираться до станции метро "Шушары", а впоследствии подключится и новое расширение метро в сторону Пушкина, добавил Беглов.

Кроме того, проект предусматривает дальнейшие перспективы интеграции с будущими станциями метро К–В линии после расширения трассы метро до территории аэропорта Пулково и Пушкинского района, куда пассажиров сможет доставлять новый общественный транспорт.

Ранее мы сообщили о том, что петербургских курьеров на электросамокатах и велосипедах замедлят до 10 км/ч с 1 июля.

Фото: Telegram / Александр Беглов