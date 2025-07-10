В Мелитополе задержали подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Украины

Двое украинцев подозреваются в шпионаже на территории Запорожья.

Двое подозреваемых в сотрудничестве с украинской военной разведкой задержаны в городе Мелитополе. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. Специалисты из ФСБ передают, что злоумышленники передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил страны. У преступников имеется иностранное гражданство. По данным ФСБ, злоумышленники были завербованы спецслужбами киевского режима через один из мессенджеров. По заданию от своих кураторов они собирали и передавали противнику данные для последующего нанесения по объектам ракетно-бомбовых ударов и организации там диверсий.

Подозреваемые задержаны, в отношении них следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"). Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы. ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России