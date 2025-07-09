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В Оренбургской области и Удмуртии задержали подростков за поджоги

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Отмечается, что задержанные действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение.

В Оренбургской области и Удмуртии задержали подростков за поджоги. Об этом сообщила "РИА Новости" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что задержанные действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Трое из них в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Еще один несовершеннолетний совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в июне в Удмуртии. У фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области предотвратили теракт на мосту.

Видео: ЦОС ФСБ России

 

Теги: задержание, оренбургская область, поджоги, подростки, удмуртия, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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