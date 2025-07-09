Отмечается, что задержанные действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение.

В Оренбургской области и Удмуртии задержали подростков за поджоги. Об этом сообщила "РИА Новости" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что задержанные действовали по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Трое из них в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Еще один несовершеннолетний совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в июне в Удмуртии. У фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.

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Видео: ЦОС ФСБ России