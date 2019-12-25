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В Саратовской области предотвратили теракт на мосту
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В Саратовской области предотвратили теракт на мосту

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Преступник был ликвидирован при попытке изъятия СВУ.

Российские силовые структуры предотвратили теракт на территории Саратовской области. Соответствующее заявление сделали журналистам в социальных сетях сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что злоумышленник планировал устроить взрыв железнодорожного моста. Однако мужчина был уничтожен при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство.  В момент изъятия СВУ подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, но был ликвидирован ответным огнем.

На территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации.

ЦОС ФСБ РФ

В силовом ведомстве установили, что гражданин России поддерживал контакты с киевским режимом и намеревался после совершения преступления отправиться на укрваинскую территорию для участия в боевых действиях против ВС РФ.

В трех регионах РФ задержали помогавших Киеву россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: железнодорожный мост, регионы, саратовская область, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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