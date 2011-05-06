В трех регионах РФ задержали помогавших Киеву россиян

Они действовали в интересах спецслужб Украины после обмана телефонными мошенниками.

Сотрудники ФСБ РФ задержали помогавших Киеву россиян в трех регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

В опубликованном релизе, что четверо граждан РФ действовали в интересах спецслужб Украины после обмана телефонными мошенниками. Их задержали на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей. По заданию кураторов они осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов.

Также в ЦОС ФСБ добавили, что задержанные совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи. В ходе допросов они рассказали, что под воздействием телефонных мошенников перевели крупные суммы, после чего им угрожали уголовной ответственностью якобы представители правоохранительных органов. Задержанных склонили к совершению преступлений под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов.

Ранее ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам в России.

Видео: ЦОС ФСБ России