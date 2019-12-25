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Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина
Сегодня, 10:10
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Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

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В МИД России в курсе ситуации с российским спортсменом во Франции.

Российское посольство в Париже занимается ситуацией с задержанием во Франции нашего соотечественника, баскетболиста Даниила Касаткина. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Российское посольство в Париже занимается этим вопросом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее о задержании спортсмена в европейской стране по запросу США сообщило новостное агентство Agence France-Presse. Согласно информации от иностранного СМИ, российского баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей кибератаки с использованием программ-вымогателей. В издании упомянули, что сам фигурант расследования опровергает все обвинения в свой адрес.

Во Франции задержали баскетболиста Касаткина по запросу США.

Фото: МИД России

Теги: даниил касаткин, мария захарова, мид, посольство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Баскетбол,

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