Захарова: посольство РФ занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина

В МИД России в курсе ситуации с российским спортсменом во Франции.

Российское посольство в Париже занимается ситуацией с задержанием во Франции нашего соотечественника, баскетболиста Даниила Касаткина. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Российское посольство в Париже занимается этим вопросом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее о задержании спортсмена в европейской стране по запросу США сообщило новостное агентство Agence France-Presse. Согласно информации от иностранного СМИ, российского баскетболиста подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей кибератаки с использованием программ-вымогателей. В издании упомянули, что сам фигурант расследования опровергает все обвинения в свой адрес.

Во Франции задержали баскетболиста Касаткина по запросу США.

Фото: МИД России