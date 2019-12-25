Роскачество выявило фальсифицированный мед. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что из 20 исследованных торговых марок обязательным требованиям безопасности и качества соответствуют только 10 брендов. Остальные марки содержат признаки фальсификации или не соответствует заявленным характеристикам.
По данным Роскачества, основная проблема связана с фальсификацией сахарными сиропами. В некоторых из марок выявили несоответствие критического показателя.
Ранее петербуржцам дали советы по выбору лимонада.
Фото: pxhere.com
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