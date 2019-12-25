В МИД РФ объяснили, зачем США помогают Киеву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала давление на Россию целью проекта США по демократизации Украины. Такое заявление чиновница сделала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Она отметила, что американцы создают нестабильную обстановку в регионе.

Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - продвижение, как они говорят, демократии по всему миру….Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница пояснила, что проект Вашингтона не отвечает национальным интересам граждан Украины. По мнению Захаровой, в стране не сделано ничего из того, что является интересом украинцев, а только лишь то, что идет против их интересов.

Захарова назвала "прогрессирующей болезнью" эксперименты Запада по выбору детьми гендера.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live