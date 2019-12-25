В МИД РФ оценили решение штата Австралии о том, что дети смогут сами выбирать свой гендер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала "прогрессирующей болезнью" эксперименты Запада по выбору детьми гендера. Такое заявление чиновница сделала во время интервью для журналистов "Российской газеты". По мнению спикера, Запад делает это под предлогом прогресса и свободы населения. При этом они якобы навязывают свое "извращенное мышление" и пропагандируют эксперименты на детях .

Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ обратили внимание на публикацию австралийских СМИ, в котором говорилось о том, что власти штата Южный Уэльс разрешат детям от трех лет самостоятельно выбирать для себя гендер. По мнению Захаровой, на самом деле речь здесь идет не о свободе человека, а о вседозволенности порока и освобождения от ответственности.

Захарова заявила о связи разработчиков "Умного голосования" с Пентагоном.

Фото: МИД России