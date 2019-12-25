В МИД РФ оценили поддержку США российской оппозиции перед выборами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о связи разработчиков "Умного голосования" с Пентагоном. Об этом чиновница сообщила журналистам в эфире "Радио России". Специалист напомнила, что Вашингтон поддерживает проект ФБК (ликвидированная организация, признанная Минюстом иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов. Роскомнадзор установил IP-адреса. Сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" в основном идут из США. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница оценила визит американского посла Джона Салливана в московский МИД. Захарова уточнила, что встреча была организована именно в связи с вмешательством США во внутренние дела России, в частности в предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на сентябрь. По словам Захаровой, Москва располагает неопровержимыми доказательствами того, что американские "цифровые гиганты" нарушили российское законодательство.

Госдеп: посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений.

Фото: МИД России