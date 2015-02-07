В морском порту Петербурга запретили к ввозу более 81 т арахиса спб

Проведенный надзор выявил отсутствие деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза и протоколов лабораторных исследований на две партии арахиса.

Государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Петербурга обнаружены нарушения в партиях импортируемого индийского арахиса общим объемом 81 тонну. Установлено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности зерна" и "О безопасности пищевой продукции".

Проведенный надзор выявил отсутствие деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза и протоколов лабораторных исследований на две партии арахиса. Данные обстоятельства являются основанием для запрета ввоза указанных партий согласно законодательству Российской Федерации.

Россельхознадзор информирует, что начиная с 1 сентября 2022 года при транспортировке, продаже, приеме-передаче, ввозе и вывозе зерна и зернопродуктов обязательно оформление специальной декларации идентификации зерна (СДИЗ) в Федеральном информационном ресурсе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС "Зерно").

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге остановили поставку риса с признаками заражения мучнистым хрущаком.

Фото: Pxhere