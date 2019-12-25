Миронов предложил направить деньги с арестованных счетов Чубайса на помощь СВО

В Госдуме напомнили о том, сколько денег найдено на счетах подозреваемых.

Председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил федеральным властям направить арестованные средства Анатолия Чубайса и других бывших руководителей ко компании "Роснано" на поддержку специальной военной операции, нужды военнослужащих и местного населения из прифоронтовых районов страны, а также другие задачи. Соответствующий комментарий парламентарий из нижней палаты дал журналистам информационного агентства "ТАСС".

Пусть украденное послужит доброму делу поддержки наших ребят... Только у одного Чубайса арестовали 12 млрд рублей, а там еще куча подельников, и это только один эпизод, на котором, надеюсь, расследование этой грандиозной аферы не закончится.. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Ранее Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест по иску компании "Роснано" на счета Анатолия Чубайса на общую сумму почти в 11,9 миллиардов рублей. Согласно решению инстанции, арестованы также и банковские счета других ответчиков по уголовному делу. В частности, на счетах бывшего министра по экономики Якова Уринсона арестовано более восьми миллиардов рублей, а у исполнительного директора предприятия "УК "Роснано" Бориса Подольского арестованы почти шесть миллиардов. В расследовании в качестве ответчиков привлечено 13 человек. Известно, что 12 декабря "Роснано" выдвинула иск к своим бывшим руководителям о взыскании 11,9 миллиардов рублей убытков по Crocus. Целью данного проекта было создание на российской территории производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Фото: Piter.tv