В ГД рассказали об автоматической выплате январской пенсии в ближайшие дни

Ярослав Нилов заметил, что гражданам не придется подавать дополнительного заявления.

Выплата проиндексированных пенсий за январь 2026 года будет проведена российским пенсионерам в ближайшие дни, до момента наступления новогодних праздников. Соответствующее заявление сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" руководитель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты добавил, что гражданам не будет необходимости подавать какие-либо дополнительные заявления, в процедура начисления социальной выплаты будет вестись в проактивном режиме также, как это происходит в стране ежегодно.

В связи с тем, что в январе продолжительный период, когда страна отдыхает в соответствии с Трудовым кодексом, то ежегодно Социальным фондом уже в конце декабря проиндексированная пенсия, которая касается и работающих пенсионеров, и неработающих пенсионеров, будет выплачена. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Известно, что индексация страховых пенсий по старости с 1 января 2026 года в России составит 7,6 процента. Она коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Законодатель утонил, что в федеральный бюджет на следующий год властями заложены все необходимые денежные средства на индексацию выплат пожилым людям. Ранее чиновники отмечали, что заработные платы за декабрь тоже будут выплачены досрочно в тех организациях, в которых сотрудники оплату труда получают до 12-го числа каждого месяца. Как и в случае с пенсиями, досрочная выплата будет связана с предстоящими длинными новогодними праздниками.

В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники.

Фото: Piter.tv