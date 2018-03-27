В России по итогам 2021 года лекарства могут подорожать на 8%

Цены на лекарства растут в том числе из-за роста цен на импортное сырье.

По итогам 2021 года в России лекарства могут подорожать минимум на 8%. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследование "Промсвязьбанка" (ПСБ).

Цены на лекарства растут из-за снижающегося курса рубля, а также из-за роста цен на импортное сырье, отмечают аналитики.

Специалисты подчеркнули, что это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов. Дело в том, что производителям их будет просто невыгодно выпускать из-за роста издержек на субстанции.

В исследовании говорится, что по расчет российских властей, уровень инфляции в этом году составит порядка 5%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что симптомы индийского штамма коронавируса сходи с простудными. По этой причине россияне начинают принимать обычные лекарства и запускают процесс развития заболевания.

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