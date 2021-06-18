Голикова заявила о сходстве симптомов заражения индийским штаммом с простудными

Многие россияне подвергают себя опасности из-за неправильного самолечения.

Распространяющийся на территории РФ индийский штамм коронавируса схож по симптомам с обычной простудой. Из-за этого многие россияне ошибочно начинают принимать обычные лекарства и запускают процесс развития заболевания. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Зампред сослалась на западные исследования нового штамма COVID-19. Из результаты показали, что зараженный ощущает типичные для простуды симптомы: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль.

По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда еще хуже - антибиотики принимают, потому что симптомы схожи при простудном заболевании. И по сути запускают процесс развития заболевания, не различая, что это - обычная простуда или ковид.

Татьяна Голикова

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мутировавший индийский штамм обнаружен почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей. Это стало одной из причин взрывного роста по числу новых пациентов, нуждающихся в госпитализации.

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