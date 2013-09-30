Собянин: Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей обнаружен мутировавший индийский штамм

Глава города оценил опасность индийского штамма коронавируса.

Почти у 90% заболевших COVID-19 москвичей (точные данные - 89,3 процента) обнаружен мутировавший индийский штамм. Об этом журналистам Первого канала сообщил глава российской столицы Сергей Собянин. По словам чиновника, этот штамм действует быстрее и агрессивнее, чем его предшественник из Уханя.

Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется, и самое неприятное, - для того, чтобы противостоять человеку ему, его иммунный статус, количество антител, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт уточнил, что мутирование коронавируса стало одной из причин взрывного роста по числу новых пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за инфицирования. По мнению Собянина, сейчас город начинает заново проходить историю с распространением ковида, но с более серьезными последствиями для пациентов.Он добавил, что власти "еле-еле успевают" ежедневно вводить новые госпитали и койки для зараженных.

Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу снизился до 25%.

Видео: Telegram / Пул №3