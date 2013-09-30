Ранее популяционный иммунитет у москвичей составлял 60%.

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу снизился до 25 процентов. Об этом чиновник рассказал журналистам телеканала "Россия-1". Мэр российской столицы отметился, что показатель сократился практически вдвое - с 60 процентов. Он связал текущий взрывной рост числа новых зараженных с этим фактором.

Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - и их гораздо меньше. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник напомнил, что популяционный иммунитет на уровне 60 процентов должен был значительно замедлить распространение пандемии. В настоящее время вакцину от коронавируса (обе дозы) получили полтора миллиона жителей столицы.

В России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тыс. заразившихся COVID-19.

Фото: Первый канал