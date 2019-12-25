В России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тыс. заразившихся COVID-19

В Москве умерло 78 человек. Этот показатель стал самым высоким с 19 января.

В России впервые с февраля за сутки выявили более 17 тысяч заразившихся COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки число новых пациентов с ковидом увеличилось на 9 056 человек. Это максимальный показатель момента начала пандемии в стране. При этом прирост инфицированных составил 0,72 процента. В общей сложности по столичному региону за все время медики зафиксировали 1 269 145 случаев заражения.

За сутки вылечились от коронавируса 3 784 пациентов. За все время пандемии от инфекции избавились 1 110 399 человек. На лечении в столице сейчас находятся 137 470 человек. Погибли за сутки от COVID-19 по Москве 78 зараженных. Этот показатель стал самым высоким с 19 января.

Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.

Фото: оперштаб