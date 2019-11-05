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Путин держит на контроле ситуацию в Херсонской области, заявили в Кремле

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Дмитрий Песков рассказал о ликвидации последствий диверсии в регионе.

Российский президент Владимир Путин держит на контроле ситуацию, которая сложилась на территории Херсонской области после диверсии на Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 8 июня сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что глава государства не планирует провести оперативный штаб по обстановке в регионе в непосредственной близости к нему. В Москве напомнили СМИ о том, что экстренные ведомства и власти активно включаются в работу по устранению последствий экологической катастрофы.

Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вчера, вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Вооруженные силы Украины  в ночь на 6 июня нанесли серию ракетных ударов по Каховской ГЭС, в результате чего противнику удалось разрушить верхнюю часть станции. Сама дамба водохранилища не пострадала.

Песков: Путин своевременно сообщит о решении насчет участия в выборах в 2024 году.

Фото и видео:Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, каховская гэс, кремль, оперштаб, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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