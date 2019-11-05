Песков: Путин своевременно сообщит о решении насчет участия в выборах в 2024 году

В Кремле призвали прессу не забегать вперед.

Глава государства Владимир Путин своевременно объявит россиянам о том, будет ли политик участвовать в президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 8 июня сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

У выборов есть свой график. И у начала предвыборной кампании, и так далее. Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщала журналистам о том, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. На текущий момент они планируются на 17 марта 2024 года. Известно, что решение о назначении голосования принимает Совет Федерации не ранее, чем за сто дней и не позже, чем за 90 дней до дня выборов.

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