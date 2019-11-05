В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей

Российские предприниматели и сама страна были ограблены коллективным Западом, но им предстоит долгий путь для возвращения своих денежных средств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что сейчас пострадавшая сторона пытается придумать какие-то методы и способы борьбы за свои интересы и возвращения заблокированных и "замороженных" финансовых и имущественных активов из-за границы.
Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены...
Дмитрий Песков,пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков добавил, что бизнесменам предстоит сложный и очень долгий путь, потому что те, кто совершил это преступление смогли нарушить все основные правила и принципы, посягнули на права собственности.
В Кремле позитивно восприняли сообщение о помиловании россиянки Сапеги.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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