В Кремле заявили, что Запад ограбил российских предпринимателей

Дмитрий Песков прокомментировал "заморозку" активов россиян Западом.

Российские предприниматели и сама страна были ограблены коллективным Западом, но им предстоит долгий путь для возвращения своих денежных средств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что сейчас пострадавшая сторона пытается придумать какие-то методы и способы борьбы за свои интересы и возвращения заблокированных и "замороженных" финансовых и имущественных активов из-за границы.

Естественно, наши предприниматели, да и само государство - все были ограблены на Западе. В разных форматах, но все были ограблены на Западе. Само государство было ограблено. Предприниматели были ограблены... Дмитрий Песков,пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что бизнесменам предстоит сложный и очень долгий путь, потому что те, кто совершил это преступление смогли нарушить все основные правила и принципы, посягнули на права собственности.

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