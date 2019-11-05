В Кремле позитивно восприняли сообщение о помиловании россиянки Сапеги

Дмитрий Песков напомнил о дружественных отношениях с Минском.

Москва признательна Белоруссии за решение о помиловании своей гражданки Софьи Сапеги, так как такое решение Минска идет в унисон с братским характером отношений двух стран. Соответствующее мнение в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами высказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как в Кремле восприняли белорусское постановление.

Мы позитивно восприняли и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такое решение, безусловно, целиком и полностью идет в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева.

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